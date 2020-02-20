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Боевики передали Украине тело бойца, погибшего 18 февраля на Донбассе

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Максим Хитайлов дежурил на позиции, которая подверглась массированому обстрелу и впоследствии была захвачена боевиками.
Погибший Максим Хитайлов
Погибший Максим Хитайлов
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В четверг, 20 февраля, боевики “ЛНР“ передали украинским властям тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, который погиб 18 февраля во время утренней атаки оккупантов на украинские позиции в Луганской области. Об этом рассказал представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Геннадий Кузнецов, пишет “Интерфакс-Украина“.

Кроме того, боевики передали Украине останки еще одного человека, который, возможно, является военнослужащим ВСУ, погибшим во время боев за Луганский аэропорт в 2014 году.

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Кузнецов указал, что возвращение тела и останков является результатом активного диалога сторон в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ и возобновления переговорного процесса в части поиска пропавших без вести.

Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Надеемся, что проведение соответствующих экспертных процедур позволит получить пусть и очень тяжелую, но истину в отношении лица, которого разыскивают родные, - отметил он.

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Для справки. Погибший 18 февраля во время боевого столкновения 22-летний Максим Хитайлов служил солдатом-гранатометчиком 72-1 Отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев Вооруженных сил Украины. В момент огневой атаки противника во вторник утром, 18 февраля, он и трое его товарищей находились на наблюдательном пункте “Баня“, по которому боевики ударили из артиллерии, танков и 120-миллиметровых минометов. Максим погиб на месте, а трое его побратимов получили ранения. Под натиском боевиков они отступили, тело гранатометчика забрать не смогли.

Напомним, во вторник, 18 февраля, на Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Луганской области боевики провели массированную атаку на украинские позиции. Атака была отбита. Минобороны сообщало об одном погибшем солдате и четверых раненных.

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Теги: ЛНР, боевики, Луганская область, Трехсторонняя группа, Донбасс
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Комментариев (3)
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zveroboy111    20.02.2020, 17:21
Оценка:  0
zveroboy111
В голові страуса небезпека відступає тільки тому, що його голова в піску, як собаче лайно.
zveroboy111    20.02.2020, 17:20
Оценка:  -1
zveroboy111
Ну що, падло невірне, допомогло тобі твоє "пєрєстать стрєлять"?
Letohradek    20.02.2020, 17:24
Оценка:  -1
Letohradek
Це квартальне падло ще накоїть бід Україні!
Зебіли в захваті від крисомордого ...
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