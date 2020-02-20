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"Будет травля": Одесситка рассказала, почему не вернулась домой из Китая

Комментариев: 1
Украинка рассказала, что ожидала травли на родине.
"Будет травля": Одесситка рассказала, почему не вернулась домой из Китая
"Будет травля": Одесситка рассказала, почему не вернулась домой из Китая
instagram.com/tina.kristinaaaaa

Одесситка Кристина Раду, проживающая в закрытом на карантин городе Ичан (Китай) рассказала, почему отказалась от эвакуации. Причина - травля. Об этом девушка рассказала изданию Йод. 

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По словам Кристины, в Китае она чувствует себя в безопасности, так как здесь “обрабатывают воздух специальным средством, заботятся“. При этом девушка не уверена в том, что будет в Украине, если дойдет вирус.

“Я знала: даже если я поеду к себе домой  - я буду единственной, кто приехал из Китая. Тут больше нет ребят из моего города. И дома будет тоже самое - просто травля: “Ты - больная, потому что оттуда приехала“. Люди не умеют мыслить. Просто не соображают. Извините, конечно, правда, накипело. Поэтому я и не полетела. Это связано только с этим“ - рассказала она.

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Кристина рассказала, что сами китайцы на ситуацию реагируют по-разному: одни паникуют, другие держат себя в руках. Девушка рассказала, что чувствует негатив от украинцев, так как ей многие присылают сообщения со словами: “Ты умрешь. Ты заболеешь. Давай улетай оттуда быстрее“. И я думаю: “Что у нас за менталитет? Как это неприятно“. Не смотря на это девушке приходят и хорошие пожелания.

"Будет травля": Одесситка рассказала, почему не вернулась домой из Китая
instagram.com/tina.kristinaaaaa

Напомним, стало известно состояние украинцев, которых не допустили к эвакуации.

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Теги: эвакуация, Китай, Украина
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Комментариев (1)
Da-Gabon    20.02.2020, 17:30
Оценка:  +1
Da-Gabon
Теперь она поняла, что ошиблась?
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