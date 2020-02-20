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Дело Шеремета: прокурор признал, что экспертиза не смогла установить рост убийцы

Комментариев: 1
Прокуратура изменила свою позицию в деле Шеремета.
Журналист Павел Шеремет
Журналист Павел Шеремет
Арсен Аваков / Facebook

Сотрудники прокуратуры, выступающие в роли государственного обвинения в в деле об убийстве Павла Шеремета изменили свою позицию по росту убийцы журналиста. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Прокурор Сергей Зузак показал суду результаты двух экспертиз, среди которых не было самой первой. Та экспертиза, сделанная 25 августа 2016 года, указала, что предполагаемый рост убийцы – 170 см.

Новые экспертизы показывают, что рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе.

То есть этот вопрос в настоящее время не решен, есть разные мнения экспертов,“ - отметил Зузак.

Адвокаты подозреваемого Андрея Антоненко подчеркивают, что его рост - 180 см. По их словам, это доказано экспериментом с отметкой на стене бокса, в котором находился подзащитный

Напомним, 14 февраля суд оставил в силе арест Кузьменко и Дугарь.

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Комментариев (1)
colavova    20.02.2020, 19:36
Оценка:  -1
colavova
украинские генетики запросто докажут, что человек за год подрастает на 3см.
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