Дело Шеремета: прокурор признал, что экспертиза не смогла установить рост убийцы

Прокуратура изменила свою позицию в деле Шеремета.

Сотрудники прокуратуры, выступающие в роли государственного обвинения в в деле об убийстве Павла Шеремета изменили свою позицию по росту убийцы журналиста. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Прокурор Сергей Зузак показал суду результаты двух экспертиз, среди которых не было самой первой. Та экспертиза, сделанная 25 августа 2016 года, указала, что предполагаемый рост убийцы – 170 см.



Новые экспертизы показывают, что рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе.



“То есть этот вопрос в настоящее время не решен, есть разные мнения экспертов,“ - отметил Зузак.



Адвокаты подозреваемого Андрея Антоненко подчеркивают, что его рост - 180 см. По их словам, это доказано экспериментом с отметкой на стене бокса, в котором находился подзащитный



Напомним, 14 февраля суд оставил в силе арест Кузьменко и Дугарь.

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