На украинку в поезде рухнула полка с пассажиром

На 60-летнюю пассажирку, ехавшую в поезде из Киева в Бердянск, упала плохо закрепленная полка. Пострадавшая находится в больнице.

Женщине предстоит длительное и дорогостоящее лечение Кадр из видео

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В поезде Киев - Бердянск на женщину упала полка с пассажиром, который ее плохо закрепил. Пострадавшая от госпитализации отказалась, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Происшествие случилось 13 февраля в поезде №116 Киев – Бердянск через 2 минуты после отправления.

Пассажир /…/ ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на пассажирку, которая находилась снизу. Все полки вагона поезда были в исправном состоянии, - говорится в сообщении железнодорожного ведомства.

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После инцидента место обследовали. По заявлению пресс-службы, “никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, не обнаружено“.

Также отмечается, что перед рейсом проводники закрепили полки еще и специальными ремнями.

Для 60-летней пострадавшей пассажирки Натальи Манько на ближайшую станцию была вызвана карета скорой. Однако женщина отказалась от госпитализации.

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Позже журналистам местного издания Районка Манько сообщила, что конструкция ударила ее по спине. В результате пенсионерка получила переломы, протрузию и гематомы. Теперь врачи ей запрещают ходить и даже сидеть.

На сегодня женщина проходит лечение в больнице. Она намерена обратиться в суд.

Наталья Манько советует пассажирам перед тем, как ложиться на верхнюю полку в поезде, самостоятельно проверять ее на прочность, чтобы обезопасить себя и других от травм.

Напомним, в Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд. Железнодорожная катастрофа произошла с поездом, следовавшим из Сиднея в Мельбурн. Погибли два человека.

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