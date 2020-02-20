В санатории в Новых Санжарах нет больных людей – Радуцкий

Опасения местных жителей абсолютно безосновательны, уверяют власти.

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Власть приняла все меры предосторожности при размещении эвакуированных из Китая граждан на Полтавщине, а потому все опасения местных жителей касательно возможной вспышки коронавируса – безосновательны. Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает пресс-служба партии “Слуга народа“.

В санатории в Новых Санжарах нет больных людей. Украинцы, эвакуированные из Китая, размещены там не в карантин, а на двухнедельную обсервацию. Все опасения населения заразиться коронавирусом - безосновательны. Мы приняли необходимые меры под контролем Всемирной организации здравоохранения, - заявил Радуцкий.

Напомним, в городе Новые Санжары на Полтавщине, где планируется разместить в карантине эвакуированных из Уханя украинцев, начались массовые акции протеста. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

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