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В санатории в Новых Санжарах нет больных людей – Радуцкий

Комментариев: 3
Опасения местных жителей абсолютно безосновательны, уверяют власти.
Михаил Радуцкий
Михаил Радуцкий
кадр из видео

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Власть приняла все меры предосторожности при размещении эвакуированных из Китая граждан на Полтавщине, а потому все опасения местных жителей касательно возможной вспышки коронавируса – безосновательны. Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает пресс-служба партии “Слуга народа“.

В санатории в Новых Санжарах нет больных людей. Украинцы, эвакуированные из Китая, размещены там не в карантин, а на двухнедельную обсервацию. Все опасения населения заразиться коронавирусом - безосновательны. Мы приняли необходимые меры под контролем Всемирной организации здравоохранения, - заявил Радуцкий.

Напомним, в городе Новые Санжары на Полтавщине, где планируется разместить в карантине эвакуированных из Уханя украинцев, начались массовые акции протеста. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

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Теги: Новые Санжары, Полтавская область, санаторий, Радуцкий, карантин
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Комментариев (3)
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barakuda*777    20.02.2020, 19:47
Оценка:  -1
barakuda*777
Уточните весь список не больных.
Рондол    20.02.2020, 19:36
Оценка:  +1
Рондол
Но в Киеве им садится запретили
zveroboy111    20.02.2020, 18:27
Оценка:  0
zveroboy111
Дом-3.
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