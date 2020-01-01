Стало известно из каких регионов украинцы, эвакуированные из Уханя

Самый молодой эвакуированный - 2012 года рождения.

Сегодня в Украину прибыл спецборт из Уханя SkyUP

20 февраля из китайского города Ухань 45 украинцев и 27 иностранцев эвакуировали украинцев, проживающих в разных регионах Украины. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко во время брифинга рассказал из каких регионов эвакуированные их Китая.

Читай также: В санатории в Новых Санжарах нет больных людей – Радуцкий

"У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый молодой эвакуированный - в 2012 года рождения. Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области", - отметил Шевченко.



Напомним, Одесситка рассказала, почему не вернулась домой из Китая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.