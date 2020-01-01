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Стало известно из каких регионов украинцы, эвакуированные из Уханя

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Самый молодой эвакуированный - 2012 года рождения.
Сегодня в Украину прибыл спецборт из Уханя
Сегодня в Украину прибыл спецборт из Уханя
SkyUP

20 февраля из китайского города Ухань 45 украинцев и 27 иностранцев эвакуировали украинцев, проживающих в разных регионах Украины. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко во время брифинга рассказал из каких регионов эвакуированные их Китая.

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"У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый молодой эвакуированный - в 2012 года рождения. Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области", - отметил Шевченко.

Напомним, Одесситка рассказала, почему не вернулась домой из Китая.

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