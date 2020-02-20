Закон о рынке земли: Рада рассмотрела уже 1192 из 4018 поправок

За эту неделю депутаты смогли рассмотреть почти тысячу правок.

Читай также: В Раде скупают голоса за закон о рынке земли, - нардеп Поляков

Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела почти 1200 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, пишет РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. К вечеру четверга парламентарии рассмотрели 1192 правки. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.

Напомним, по состоянию на вторник, 18 февраля, Рада успела рассмотреть 482 из 4018 поправок. Из них 266 было рассмотрено непосредственно за день 18 февраля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.