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Закон о рынке земли: Рада рассмотрела уже 1192 из 4018 поправок

Комментариев: 2
За эту неделю депутаты смогли рассмотреть почти тысячу правок.
Рада быстро наращивает темпы рассмотрения правок
Рада быстро наращивает темпы рассмотрения правок
rada.gov.ua

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Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела почти 1200 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, пишет РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок. К вечеру четверга парламентарии рассмотрели 1192 правки. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.

Напомним, по состоянию на вторник, 18 февраля, Рада успела рассмотреть 482 из 4018 поправок. Из них 266 было рассмотрено непосредственно за день 18 февраля.

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Теги: рынок земли, закон, законопроект, Верховная Рада
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Комментариев (2)
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ТТ69    20.02.2020, 19:22
Оценка:  0
ТТ69
скоростные "блохи народа"
Путин-Xyйло    20.02.2020, 18:56
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Скажите как есть: проголосовали не зачитывая и без обсуждения
Закон проголосуют в том виде как оплатил заказчик тн "рынка"!
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