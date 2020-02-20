Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава ОГА - протестующим: Люди пойдут в санаторий пешком

Комментариев: 3
Эвакуированные из Китая выйдут из автобусов и пойдут в санаторий пешком, если дороги не разблокируют, заявил губернатор протестующим.
Въезд в санаторий заблокировали фурой
Въезд в санаторий заблокировали фурой
kolo.news

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов призвал протестующих в Новых Санжарах разблокировать дорогу к санаторию, где разместят эвакуированных из Китая, иначе люди выйдут из автобусов и пойдут пешком.

В ходе общения одна из женщин спросила, выпустят ли людей из автобусов, если местные будут продолжать блокировать дорогу: "Сказали, что люди выйдут из автобуса и так пройдутся, это будет вообще...".

На что Синегубов ответил: "Если автобус приедет сюда, вы просто представьте себе: кто-то будет перекрывать дорогу или еще что-то делать. Что с ними там дальше будет, скажите? Они просто выйдут, они выйдут, это наши граждане, там есть полтавчане".

Глава ОГА призвал жителей не паниковать, отметив, что ни у одного эвакуированного нет симптомов острой респираторной инфекции.

Также по его словам, медицинское учреждение будет полностью закрыто от остального поселка. Канализация медицинского центра в Новых Санжарах будет автономной - отходы будут сливать в емкость и вывозить сотрудники ГСЧС.

Врачи для эвакуированных уже есть. Также решен вопрос с доставкой еды.

После прохождения 14-дневной обсервации санаторий будет полностью обследован и продезинфицирован.

Как известно, из Китая в Украину 94 человек: 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.

Стоит отметить, что только несколько мест объявили о готовности принять эвакуированных из Китая. В большинстве населенных пунктов, где находятся учреждения, подходящие для обсервации, выступили категорически против этого.

Так и в Новых Санжарах, куда везут эвакуированных, со вчерашнего вечера протестуют против размещения эвакуированных людей.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Вирус, протесты, Губернатор, Полтавская область, эвакуация, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    20.02.2020, 19:42
Оценка:  +2
Boxerogos
Вы бы так протестовали против повышения цен и тарифов,вырожденцы убогие!Одним словом,"нерабы"!))))))) ))))))))))))
korvin_ral    20.02.2020, 19:32
Оценка:  -1
korvin_ral
Представляю этот ор =) Зомбиапокалипсис епты =)
П    20.02.2020, 19:19
Оценка:  +1
П
... заходя в дома протестующих с колядками.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь