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Суд оставил Антоненко под арестом

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Печерский райсуд оставил подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко под арестом. Рассмотрение апелляции состоится 2 марта.
Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко
Подозреваемый по делу Шеремета Антоненко
facebook.com/FreeAntonenko

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения адвокатов подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster). Соответствующее решение Печерский суд вынес в четверг, 20 февраля.

Таким образом, оставив в силе избранную ранее Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Апелляционная жалоба на арест Антоненко должна была быть рассмотрена в четверг утром, но из-за отсутствия доставки подозреваемого ее рассмотрение перенесли на 2 марта.

Ранее другой подозреваемой по делу Шеремета военному парамедику Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.

 

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Теги: суд, арест, шеремет, подозреваемые, Павел Шеремет, погиб Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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