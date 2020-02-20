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В Киеве будут судить следователя, который сажал участников Майдана

Комментариев: 1
Бывший следователь милиции незаконно открывал уголовные дела против участников Революции Достоинства.
Следователи ГБР направили в суд обвинительное заключение
Следователи ГБР направили в суд обвинительное заключение
ГБР

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего следователя Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве, который незаконно задержал и открыл уголовные дела на участников Революции Достоинства.

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Как сообщили в пресс-службе ГБР, бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности четверых человек, которые принимали участия в акциях 18 февраля 2014 года в центре столицы.

Следователи ГБР обвиняют бывшего милицейского в ряде противозаконных действий: злоупотреблении властью и служебным положением; заведомо незаконном задержании; привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств и фальсификацией; служебном подлоге; незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

В ГБР также проверяют законность действий правоохранителей и суда Днепровского района столицы при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер в отношении 11 человек в период 18-19 февраля 2014 года.

Напомним, сегодня родственники погибших на Майдане пикетируют Офис Президента.

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Комментариев (1)
толян04    20.02.2020, 19:21
Оценка:  +1
толян04
бу га га! "незаконно" !!!! незаконно был переворот!!! рагулье вообще а х е у ло!!!!!!
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