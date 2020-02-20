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ГБР будет добиваться силового привода Порошенко на допрос

Комментариев: 4
Экс-президент систематически игнорирует повестки на допросы.
Порошенко игнорирует вызовы на допросы
Порошенко игнорирует вызовы на допросы
Петр Порошенко/Фейсбук

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Государственное бюро расследований (ГБР) готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата, пятого президента Петра Порошенко. Об этом заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua.

По ее словам, расследование производств по Порошенко продвигается трудно, потому что он не является на допросы. Венедиктова добавила, что ведомство движется “в пределах процессуального законодательства“.

По двум эпизодам – ​​превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по (силовому – ред.) приводу. Они перенаправлены в Генпрокуратуру. Мы должны согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода, - сказала она.

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Руководительница ГБР добавила, что обсуждала этот вопрос с генпрокурором Русланом Рябошапкой, на вопрос, какой была эта беседа, она сказала:

Прекрасной. Ждем его решения.

Напомним, 11 февраля Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР. При этом бывший президент подал 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба.

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос, генпрокурор
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Комментариев (4)
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zveroboy111    20.02.2020, 19:56
Оценка:  -1
zveroboy111
Давай, спробуй, якщо не боягуз! Але ж по керуванню країною бачимо, що боягуз. А горбатого тільки могила править.
Boxerogos    20.02.2020, 19:47
Оценка:  -2
Boxerogos
Смерть Педе Пидоpoшенко!!!
МаксимУм    20.02.2020, 19:33
Оценка:  -4
МаксимУм
Это так по европейски, игнорировать законы...
Letohradek    20.02.2020, 19:52
Оценка:  -2
Letohradek
Любопытно, что еще должен сделать, или не сделать - охрыпший крысеныш, что бы ты перестал поносить лучшего из президентов Украины - Петра Алексеевича Порошенко?
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