ГБР будет добиваться силового привода Порошенко на допрос

Экс-президент систематически игнорирует повестки на допросы.

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Государственное бюро расследований (ГБР) готовит документы, чтобы силой привести на допрос народного депутата, пятого президента Петра Порошенко. Об этом заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua.

По ее словам, расследование производств по Порошенко продвигается трудно, потому что он не является на допросы. Венедиктова добавила, что ведомство движется “в пределах процессуального законодательства“.

По двум эпизодам – ​​превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по (силовому – ред.) приводу. Они перенаправлены в Генпрокуратуру. Мы должны согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода, - сказала она.

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Руководительница ГБР добавила, что обсуждала этот вопрос с генпрокурором Русланом Рябошапкой, на вопрос, какой была эта беседа, она сказала:

Прекрасной. Ждем его решения.

Напомним, 11 февраля Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР. При этом бывший президент подал 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба.

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