В Администрации портов второй день идут обыски

СБУ и ГБР подозревает руководство Администрации в хищении средств на строительство причала Николаевского порта.

СБУ и ГБР проводят новые обыски в Администрации морских портов Цензор.net

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований проводят новые обыски в Администрации морских портов. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 20 февраля.

Сообщается, что обыски проводятся в рамках дела о хищении средств на строительство причала Николаевского порта. По данным следствия, должностные лица АМПУ по контракту о государственном инвестировании приняли и оплатили работы, которые не были выполнены.

"Значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что действия чиновников сорвали реализацию инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн гривен.

Накануне сообщалось, что в Одесском порту и АМПУ идут обыски. Следователи подозревают руководство Администрации морских портов Украины и Одесского морского торгового порта в хищениях.

Напомним, порты Украины нарастили объемы перевалки грузов до рекорда. Львиная доля перевалки – это продукция агропромышленного комплекса и добывающей промышленности.

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