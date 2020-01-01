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В Новых Санжарах жители строят баррикаду перед санаторием

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В стычках с полицией пострадал один человек.
Перед санаторием разожгли костер
Перед санаторием разожгли костер
rbc.ua

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В Новых Санжарах Полтавской области возобновились столкновения на пути к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев. В ходе стычек с полицией один человек пострадал, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что бойцы Национальной гвардии начали оттеснять протестующих по мосту в сторону санатория. В результате завязалась потасовка, к санаторию пытались проехать микроавтобусы Национальной полиции.

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Силовики пытаются сделать коридор, однако пока не известно, с какой стороны подъедет транспорт с эвакуированными. Местные жители все еще блокируют дорогу. Со стороны санатория их всего несколько десятков.

Кроме того, протестующие развели большой костер перед санаторием. Строят баррикаду, столкновения пока прекратились.

По некоторым данным, автобус с украинцами находится в 10 км от Новых Санжар.

Напомним, в городе Новые Санжары на Полтавщине, где планируется разместить в карантине эвакуированных из Уханя украинцев, начались массовые акции протеста. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

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Теги: Новые Санжары, Полтавская область, санаторий, Национальная гвардия, акция протеста
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