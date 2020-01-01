В Одессе на остановке произошла стрельба, есть раненые

В результате инцидента один человек получил ранения. Полицейские задержали стрелка, у него изъяли два пневматических пистолета и нож.

В Одессе в четверг, 20 февраля, на остановке общественного транспорта произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что правоохранители проводят расследование по факту стрельбы в Приморском районе Одессы.

"Сегодня после обеда у одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской 45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. В результате пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали стрелка, у него изъяли два пневматических пистолета и нож.

Открыто уголовное дело, решается вопрос о задержании фигуранта.

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