Правительство дало Кличко добро на назначение своим замом фигуранта коррупционных скандалов Густелева

Кабинет министров Украины разрешил главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко назначить своим замом уличенного в коррупции главу коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александра Густелева. Об этом говорится в официальном документе за подписью премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает newsone.

«Уважаемый Виталий Владимирович! Кабинет министров Украины рассмотрел и согласовал ваше предложение относительно назначения Густелева Александра Александровича заместителем главы Киевской городской государственной администрации», – сказано в документе.

Напомним, что Александр Густелев ранее неоднократно становился фигурантом коррупционных скандалов вместе со своим экс-заместителем, а сейчас – главой Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентином Осиповым. Киевляне считают, что именно Густелев в первую очередь виноват в ужасном состоянии киевских дорог и мостов.

Уже после назначения Осипова Киевляне на нескольких акциях под КГГА и Офисом президента высказали свой протест против разгула коррупции в столичной администрации. После отсутствия реакции на их требования со стороны Кличко, активисты потребовали от президента Владимира Зеленского уволить его с поста главы КГГА.

Кроме того, на сайте президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с аналогичными требованиями.

В свою очередь известные блогеры и эксперты-политологи поддержали требования киевлян, отметив, что если новая власть будет назначать и согласовывать на должности коррупционеров под следствием, то скоро народ покажет и этой власти на двери.

Ранее СМИ также сообщали о близкой дружбе Александра Густелева и Виталия Кличко.

«Они вместе отдыхают, вместе катаются на мотоциклах, вместе ходят в баню. Кроме того, Густелев – один из главных «кошельков» Кличко. Именно потому столичный мэр постоянно отмазывает главу «Киевавтодора» от обвинений в коррупции и уголовного преследования. Даже после скандала с Шулявским мостом, на котором Александр Густелев со скандальным экс-главой «Укрбуда» Максимом Микитасем украли миллионы», – писали СМИ.

По их информации, есть и еще одна, менее известная причина того, что скандальный глава «Киевавтодора» до сих пор не сел – у него роман с заместительницей министра инфраструктуры Владислава Криклия – Натальей Форсюк.