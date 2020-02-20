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МВД: В Новых Санжарах есть раненые и задержанные

Комментариев: 8
Участники акции протеста кидались камнями в сотрудников полиции и эвакуированных. В результате - разбиты окна и двери в автобусах.

В Национальной полиции прогнозируют, что после акции протеста в Новых Санжарах будет несколько задержанных человек. Об этом сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии РБК-Украина.

Полиция за день также зафиксировала два сообщения в отношении митингующих, которые получили травмы во время столкновений. При этом, участники акции протеста отказались от помощи в госпитале.

По его словам, автобусы с украинцами, которые прилетели из Китая уже заехали на базу отдыха.

"Сейчас автобусы с украинцами, которые прилетели из Китая уже заехали на базу отдыха. Во время руку, к сожалению, они поддались довольно агрессивному поведению со стороны отдельных участников акции. Были разбиты окна и двери в автобусах, где находились наши граждане", - заявил Сулаев.

По его словам, участники акции протеста кидались камнями в сотрудников полиции и в автобус с украинцами. Правоохранителям пришлось применить дубинки до агрессивных участников митинга.

"Задержаны, я думаю, что будут, потому что реально бросали камни в полицейских. Даже была ситуация с наездом автомобилем на полицейских. Поэтому полицейские вынуждены были применить меры превенции, чтобы прекратить эскалацию конфликта и оттеснить людей от эвакуированных из Китая граждан. Конечно, скорее всего, будут обращения по поводу телесных повреждений. Возможно, и полицейские травмированы. Сейчас сложно сказать. Нет у нас задержаны. Есть люди оттеснены. Если будут доставлены до территориальных подразделений, тогда мы получим информацию о количестве задержанных", - добавил он.

Отметим, что эвакуированные из Уханя прибыли в Полтавскую область для обсервации. Жители поселка забросали камнями колонну автобусов. Всего из Китая в Украину 94 человек: 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.

 

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Теги: вирусы, Вирус, полиция, Полтавская область, эвакуация, карантин, ранение, столкновения, задержание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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dinops    20.02.2020, 22:04
Оценка:  -1
dinops
Ну... До Европы ещё как до Луны на тракторе
Cерgей    20.02.2020, 22:04
Оценка:  0
Cерgей
Местным проще было сжечь, часть санатория или разбить все окна, или привести в негодность отопительный систему санатория. Да много способов привести в временно непригодное состояние эти помещения не подымая такую бучу и не навлекая на себя столько криминальных статей.
ИИИИИИИИИИ    20.02.2020, 22:02
Оценка:  -1
ИИИИИИИИИИ
каким же бытлом стали, хотя почему стали.. им и были, только своё истинное лицо показали
. Показала наша страна полную опу на весь мир. Разворачивайте эти автобусы и звездуйте в аэропорт. Любая страна примет, потому что уже весь мир в шоке от нас
Spellpusha    20.02.2020, 22:01
Оценка:  -2
Spellpusha
#Free Hong Kong!
Евроскептик    20.02.2020, 21:48
Оценка:  +1
Евроскептик
Так боялись заразы,что окна поразбивали?!)))
Ukraineslava    20.02.2020, 21:41
Оценка:  -6
Ukraineslava
Сжечь тварей с Китая!!!
Путин-Xyйло    20.02.2020, 21:40
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
Если бы тихо перевезли и не афишировали, никто бы не возбухал, поскольку и не знали бы куда и когда привезут. Но Зелень очень хотела попиариться, поэтому вначале раздули кипишь, а после раструбили куда везут. Хотелось срубить рейтинга полёХкому!
shk67    20.02.2020, 21:30
Оценка:  +1
shk67
Пи_з_д_ить местную быдлоту. Тупорылые рагули. Жлобъе неорганизованое! Обосрались на весь мир!
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