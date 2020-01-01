На Житомирщине школьницу жестоко избили из-за парня. 18+

Между четырьмя школьницами возник конфликт якобы из-за парня. Видео, которые сняли избивавшие девочку, активно распространяется в соцсетях.

В Бердичевском районе Житомирской области полиция расследует избиение школьницами 14-летней девушки. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области в комментарии УНИАН.

О происшествии правоохранителям 18 февраля сообщила мать пострадавшей. Также видео этого конфликта было сегодня опубликовано в Facebook в группе Подслушано в Бердичеве.

Там видно, как двое девушек-подростков наносят потерпевшей удары руками и ногами, таскают ее по земле за волосы. По данным полиции, между четырьмя школьницами (2005 года рождения) возник конфликт якобы из-за парня. Все они знакомы и поддерживали отношения, хотя учатся в разных школах.

"Девушки не поделили парня и решили поиздеваться над одной из подруг", - уточнили в правоохранительном ведомстве.

Также там добавили, что характер травм, которые получила пострадавшая, сейчас устанавливает экспертиза. На месте работала следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Все причины и обстоятельства, приведшие к происшествию, выясняются в рамках начатого уголовного производства.

Ранее сообщалось, во Львове подростки обстреляли многоэтажный жилой дом. Инспекторы установили, что выстрелы были произведены из недостроенного здания на улице Княгини Ольги.

А в Николаеве подростки плевали и грели ноги на Вечном огне. Компания подростков под музыку жарила хлеб на Вечном огне, а также плевалась и грела ноги.

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