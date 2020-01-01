Во Львове со стрельбой похитили мужчину

Злоумышленники произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента, а затем бросили в багажник и скрылись с места.

Во Львове вечером в четверг, 20 февраля, на улице Научной, 86 произошла стрельба, сообщает zaxid.net.

Судя по видео, которое обнародовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, конфликт на ул. Научной начался со словесной перепалки между группой людей и мужчиной в красной куртке.

Неизвестные мужчины произвели два выстрела из пистолета в своего оппонента в красной куртке, поэтому он начал убегать. Его догнали, бросили в багажник черного Chervrolet Epica и скрылись с места.

В пресс-службе патрульной полиции Львова сообщили, что в 17:20 получили вызов о стрельбе на пересечении улиц Симоненко и Научная. В ориентирование правоохранителям передали два автомобиля BMW и Chevrolet.

Патрульные были на месте через несколько минут, увидев экипаж полиции, неизвестные пытались скрыться на BMW, однако правоохранители заблокировали их. Второе авто Chevrolet патрульным удалось догнать только на улице Навроцкого. Задержав авто полицейские обнаружили в багажнике мужчину, которого украли.

На месте работают полицейские роты тактико-оперативного реагирования батальона полиции особого назначения. Сотрудники полиции пытаются установить личности задержанных.

Напомним, в январе сообщалось, что в Черкасской области задержали похитителей бизнесмена. Злоумышленники узнали, что бизнесмен имел при себе большую сумму денег. Поэтому и совершили нападение.

Ранее сотрудники полиции предупредили в Киеве похищение женщины – помощницы народного депутата Украины. Ее хотели похитить ради выкупа в 500 тысяч долларов.

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