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Полиция усиленно патрулирует Новые Санжары

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Правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы из-за протестов в Полтавской области.
Полиция усилила патрулирование в Новых Санжарах
Полиция усилила патрулирование в Новых Санжарах
npu.gov.ua
 
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать пгт Новые Санжары в Полтавской области. Об этом пресс-служба МВД сообщила в Facebook 20 февраля.
 
"Сейчас в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", – отметил Яровой.
 
Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.
 
После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области.
 
Перемещение эвакуированных вызвало протесты в пгт Новые Санжары. Жители населенного пункта перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицейскими.
 
В результате потасовок за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский.
 

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Теги: полиция, Полтавская область, эвакуация, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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