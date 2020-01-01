Полиция усиленно патрулирует Новые Санжары

Правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы из-за протестов в Полтавской области.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать пгт Новые Санжары в Полтавской области. Об этом пресс-служба МВД сообщила в Facebook 20 февраля.

"Сейчас в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", – отметил Яровой.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.

После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области.

Перемещение эвакуированных вызвало протесты в пгт Новые Санжары. Жители населенного пункта перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицейскими.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet