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Протесты в Новых Санжарах: задержаны 24 человека

Комментариев: 1
Правоохранители приняли все меры, чтобы предупредить, а потом прекратить массовые беспорядки, подчеркнули в Нацполиции.
В Новых Санжарах произошли столкновения из-за эвакуированных
В Новых Санжарах произошли столкновения из-за эвакуированных
poltava.to
 
Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах, которые возникли из-за размещения эвакуированных из Китая в санатории Нацгвардии, были задержаны 24 участника акции. Об этом 20 февраля сообщил журналистам председатель Нацполиции Игорь Клименко.
 
"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", – заявил он.
 
Также во время брифинга после заседания Оперативного штаба правительства Клименко уточнил, что 17 человек были задержаны утром в четверг и еще семь протестующих вечером.
 
Кроме того, в полиции информировали об открытии двух уголовных производств по факту беспорядков в Новых Санжарах.
 
"Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона", – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
 
Ранее сообщалось, что в результате столкновений в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский.
 
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Теги: протесты, Полтавская область, эвакуация, столкновения, задержание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LifeStriker    21.02.2020, 00:54
Оценка:  +2
LifeStriker
За что ? За то что ЗЕбилы не могли подготовить мобильные блочные дома где-то в поле чтобы эти люди спокойно прошли там карантин и не нервировать темных людей из провинции у которых и так жизнь не сахар ?
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