В Кабмине объяснили выбор места для размещения эвакуированных

Информацию о конкретном месте обсервации граждан, прибывших из Китая, ограничили из-за соображений безопасности.

Граждан, эвакуированных из Уханя, разместили в санатории на Полтавщине

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что информацию о месте размещения эвакуированных из Китая граждан ограничили, чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность. Об этом он заявил на брифинге 20 февраля. "Из соображений безопасности мы ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокаций. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам. Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И извне, и внутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций. Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение", - подчеркнул глава Кабмина.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что место обсервации эвакуированных граждан определили погодные условия.

"Из-за тумана стояли две колонны, одна в Харькове, другая в Киеве. Поэтому оба варианта были рабочие. Когда ушел туман из Харькова и самолет дозаправили - двинулись в Харьков и пошла эта колонна", - рассказал он.

Гончарук добавил, что было много разных сценариев и "в таких случаях это абсолютно нормальная история".

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя . На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.

После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары.

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