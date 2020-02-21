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В Кабмине объяснили выбор места для размещения эвакуированных

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Информацию о конкретном месте обсервации граждан, прибывших из Китая, ограничили из-за соображений безопасности.
Граждан, эвакуированных из Уханя, разместили в санатории на Полтавщине
Граждан, эвакуированных из Уханя, разместили в санатории на Полтавщине

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что информацию о месте размещения эвакуированных из Китая граждан ограничили, чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность. Об этом он заявил на брифинге 20 февраля.

"Из соображений безопасности мы ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокаций. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам. Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И извне, и внутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций. Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение", - подчеркнул глава Кабмина. 

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что место обсервации эвакуированных граждан определили погодные условия. 
 
"Из-за тумана стояли две колонны, одна в Харькове, другая в Киеве. Поэтому оба варианта были рабочие. Когда ушел туман из Харькова и самолет дозаправили - двинулись в Харьков и пошла эта колонна", - рассказал он.
 
Гончарук добавил, что было много разных сценариев и "в таких случаях это абсолютно нормальная история".
 
Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.
 
После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары.
 
Ранее в Минздраве сообщили, что медцентр в Полтавской области выбрали потому, что его можно было быстро освободить.

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Теги: Полтавская область, карантин, Аваков, Санаторий, коронавирус, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    21.02.2020, 05:51
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Жи.ди та їхні Слуги уже не скривають,що збираються знищити Український Народ, як не війною так вірусом. Я усе більше чую Жи.дів корі відверто називають захисникі Уркаїни Нациками, та як вони хочуть їх винищити та завезти сюди Ізраїль.А Українці будуть їхніми рабами.
Сливной-Бачок    21.02.2020, 05:51
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Якщо заразиться,або помре хоча б один Українець, тоді Президента ЗЕлупу Коломойського потрібно вішати на Майдані.
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