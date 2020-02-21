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Дипломаты рассказали об украинке с собакой, которая осталась в Китае

Комментариев: 2
Китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного, так как девушка не собрала нужные документы.
Анастасия с Мишей
Анастасия с Мишей
Instagram/nastyazinchenko

Украинка Анастасия Зинченко осталась вместе с собакой в городе Ухань, так как не смогла оформить необходимый пакет документов на своего питомца Мишу. Об этом, в четверг, 20 февраля, сообщило посольство Украины в Китае в Facebook.

В дипведомстве подчеркнули, что несмотря на действительно искреннее желание помочь, не всегда удается достичь желаемого результата и "борьба с бюрократией, которая продолжалась несколько недель, не имела успеха".

"Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного", - отмечается в сообщении.

В посольстве указали, что изначально у девушки не было необходимых документов на собаку из ветклиники, поэтому украинке предложили оставить шпица в гостинице для животных, а самой -эвакуироваться. Однако девушка отказалась.

Позже, Анастасия предоставила необходимые бумаги. Однако сертификат здоровья собаки, который требовался, оказался выданным не в Ухане. По этой причине забирать ее со шпицем не стали.

В дипучреждении заверили, что продолжат поддерживать девушку и других украинцев, которые находятся в провинции Хубэй.

Анастасия Зинченко живет в Китае уже три года. Она работала хореографом, учителем в балетной школе и преподавателем английского языка в детском садике.

Ранее девушка рассказала в Instagram, почему она отказалась от эвакуации

Напомним, 20 февраля эвакуированых из Китая украинцев привезли в санаторий, который находится в пгт Новые Санжары. Жители населенного пункта узнав об этом перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицейскими.

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Теги: Китай, эвакуация, карантин, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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zveroboy111    21.02.2020, 07:34
Оценка:  0
zveroboy111
Весь світ знає, що Китай не можна завоювати, бо хто його не брав, врешті решт самі ставали китайцями. От Настя і попалася. Бідна Настя.
Мыкола    21.02.2020, 07:20
Оценка:  -2
Мыкола
Юлят и изворачиваются ! И зависел ее отъезд не от китайской стороны, а от них ! Какая же паскудная свора собралась во власти ! Надо полностью, подчеркиваю- полностью менять властные кабинеты !
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