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Пристайко заявил, что минские соглашения изменят

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Некоторые пункты договоренностей невозможно реализировать, а сам документ исчерпал себя, подчеркнул глава МИД.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
 
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающийся конфликт на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в минские договоренности. Об этом он рассказал Голосу Америки в четверг, 20 февраля.
 
"Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – указал Пристайко.
 
По его словам, со временем разработают новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов. Также глава МИД подтвердил, что Украина работает над новой редакцией минских договоренностей, несмотря на позицию РФ, которая публично выступает против внесения в них изменений.
 
Пристайко подчеркнул, что украинская сторона работает над тем, чтобы убедить всех участников соглашения, что "минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".
 
Министр отметил, что некоторые изменения в минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведение сил". При этом Россия против этих действий не возражала.
 
Ранее глава МИД заявил, что минский процесс можно будет считать проваленным, если в течение года на неподконтрольных территориях Донбасса не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск. 
 
Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран нормандской четверки. 
 
Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и подчеркнули в итоговом документе, что минские договоренности остаются основой работы нормандского формата.

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Теги: МИД Украины, донбасс, минские договоренности, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    21.02.2020, 07:32
Оценка:  -1
Мыкола
Тебя, долбо-ба , надо менять срочно ! Иначе мира Украине долго не видать ! Где это видано, чтобы проигравшие выборы силы формировали правительство ? И слугу , все это подстроившего, надо выгнать нах..
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