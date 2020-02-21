Пристайко заявил, что минские соглашения изменят

Некоторые пункты договоренностей невозможно реализировать, а сам документ исчерпал себя, подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающийся конфликт на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в минские договоренности. Об этом он рассказал Голосу Америки в четверг, 20 февраля.

"Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – указал Пристайко.

По его словам, со временем разработают новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов. Также глава МИД подтвердил, что Украина работает над новой редакцией минских договоренностей, несмотря на позицию РФ, которая публично выступает против внесения в них изменений.

Пристайко подчеркнул, что украинская сторона работает над тем, чтобы убедить всех участников соглашения, что "минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

Министр отметил, что некоторые изменения в минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведение сил". При этом Россия против этих действий не возражала.

Ранее глава МИД заявил, что минский процесс можно будет считать проваленным , если в течение года на неподконтрольных территориях Донбасса не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и подчеркнули в итоговом документе, что минские договоренности остаются основой работы нормандского формата

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