Итоги 20.02: Встреча камнями и решение Скалецкой

Прибывших из Китая граждан встретили протестами; глава МОЗ две недели проведет с эвакуированными в обсервации: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине со скандалом встретили эвакуированных из Уханя

Самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове. На борту воздушного судна также находились 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.

Прибывших осмотрели врачи и на пяти авобусах отправили в Полтавскую область для временной обсервации в медцентре Нацгвардии Новые Санжары.

Жители пгт Новые Санжары, узнав о размещении эвакуированных, вышли на протест и перекрыли дорогу. Они жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими, пытаясь не пропустить прибывшие автобусы, в том числе бросая в них камни.

В результате проивостояния девять правоохранителей пострадали и 24 протестующих были задержаны. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Почти четверть украинцев считает события на Майдане госпереворотом

По данным опроса Центра Разумкова и фонда Демократические инициативы, менее половины украинцев (45,5%) считают события на Майдане в Киеве зимой 2013-2014 года Революцией Достоинства. При этом 23% опрошенных заявили, что тогда произошел "антигосударственный переворот".

Зеленский провел встречу с родными Героев Небесной Сотни

Президент Владимир Зеленский в шестую годовщину расстрела Небесной Сотни встретился с родными погибших.

Он подчеркнул, что власти делали все, чтобы после перезагрузки Генпрокуратуры и руководства ГБР детали расследования дел Майдана не были потеряны.

Как отметил генпрокурор Руслан Рябошапка, следствие продолжается, и на данный момент осуждены 44 человека. Еще 450 являются подозреваемыми.

В Украине начали работу специалисты МВФ

Эсперты МВФ в рамках проведения технических обсуждений политики экономического роста начали работу в Киеве.

Министр здравоохранения решила присоединиться к эвакуированным в обсервации

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к эвакуированным из китайского Уханя в обсервации и проведет с ними в одном помещении две недели.

Она надеется, что таким образом успокоит протестующих в Новых Санжарах и остальные страны.

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