В Николаевской области при взрыве погибли два человека

Взрыв произошел на территории местного гаражного кооператива при сварке топливного бака.

В городе Первомайск Николаевской области в результате взрыва топливного бака погибли два человека и еще один пострадал. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 21 февраля.

"20 февраля в 16:28 в Первомайске на территории гаражного кооператива при сварке топливного бака произошел взрыв, в результате чего два человека погибли и один госпитализирован в тяжелом состоянии", – говорится в утренней сводке ведомства.

В 16:40 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Разрушений строительных конструкций нет.

От ведомства привлекалось 10 человек и две единицы техники. Также на месте работали полиция и медики скорой помощи.

Ранее в Харькове при взрыве газового баллона в гараже погибли три человека. Произошло обрушение бетонных перекрытий.

Также в Днепре на территории гаражного кооператива Автолюбитель-8 произошел взрыв и пожар. Пламя полностью уничтожило гараж и автомобиль, который находился внутри.

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