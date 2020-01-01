"День необычных вещей и стыда": Аваков о протестах в Новых Санжарах

Глава МИД был крайне удивлен жестокому поведению людей и не понимает, что вызвало такую реакцию.

Ситуация в Новых Санжарах, где вспыхнули митинги из-за эвакуированных из Уханя украинских граждан ошеломила Авакова. Он не ожидал, что люди будут вести себя жестоко и безнравственно по отношению к своим согражданам. Об этом он рассказал в эфире программы “Право на власть“ на телеканале “1+1“, передает ТСН.

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Так, Глава МВД был крайне удивлен поведению местных жителей и не понимает, что вызвало такую жестокость и безнравственность. Также, по словам Авакова, находясь в Полтавской области, он заметил “уши бизнесового и политического характера“.

Всегда должно быть то, что нет нас покидать - совесть и человечность. И то, что я сегодня увидел, меня просто ошеломило. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после увольнения, когда тоже говорил с людьми. Я не знаю, что породило в людях такую неоправданную взбешенность, - заявил Аваков.

Министр заявил, что события, которые произошли в поселке Новые Саранжи, стоит обдумать всем украинским гражданам, а не только власти. А также призвал общество извлечь урок из последних событий.

Этот вопрос так просто оставлять нельзя, потому что у нас что-то не так с осознанием того, что происходит, - прокомментировал министр МВД.

Также Аваков отметил, что в отношении людей, которые бросали камни в автобус с прибывшими

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украинцами, а также травмировали правоохранителей, будет избрана мера пресечения. Министр выразил благодарность правоохранителям, спасателям и властям и отметил, что это был день “день необычных вещей и стыда“.

Напомним, ранее в Кабмине объяснили выбор места для размещения эвакуированных.

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