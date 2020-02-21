Зеленский позвонил украинке, которой отказали в эвакуации из-за собаки
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Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которой отказали в эвакуации из Китая из-за собаки.
Видео общения с президентом девушка выложила на своей странице в Инстаграме.
В описании к видео девушка написала, что президент ее “подбодрил и пообещал найти решение ее проблемы”.
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Кроме того, девушка отметила геолокацию. На данный момент она продолжает находиться в Ухане, который стал эпицентром коронавируса.
Напомним, украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки. Девушка приняла решение остаться, когда посольство отказало ей в эвакуации из-за животного.
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