Зеленский позвонил украинке, которой отказали в эвакуации из-за собаки

Девушка выложила видео общения с президентом.

Анастасия и ее собака Миша Instagram/nastyazinchenko

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Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которой отказали в эвакуации из Китая из-за собаки.

Видео общения с президентом девушка выложила на своей странице в Инстаграме.

В описании к видео девушка написала, что президент ее “подбодрил и пообещал найти решение ее проблемы”.

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Кроме того, девушка отметила геолокацию. На данный момент она продолжает находиться в Ухане, который стал эпицентром коронавируса.

Напомним, украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки. Девушка приняла решение остаться, когда посольство отказало ей в эвакуации из-за животного.

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