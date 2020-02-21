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Зеленский позвонил украинке, которой отказали в эвакуации из-за собаки

Комментариев: 8
Девушка выложила видео общения с президентом.
Анастасия и ее собака Миша
Анастасия и ее собака Миша
Instagram/nastyazinchenko

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Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которой отказали в эвакуации из Китая из-за собаки.

Видео общения с президентом девушка выложила на своей странице в Инстаграме.

В описании к видео девушка написала, что президент ее “подбодрил и пообещал найти решение ее проблемы”.

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Кроме того, девушка отметила геолокацию. На данный момент она продолжает находиться в Ухане, который стал эпицентром коронавируса.

Напомним, украинку не эвакуировали из Китая из-за собаки. Девушка приняла решение остаться, когда посольство отказало ей в эвакуации из-за животного.

 

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Теги: Зинченко, Ухань, эвакуация, собака
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Комментариев (8)
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Вереснь    21.02.2020, 10:46
Оценка:  0
Вереснь
Вот это настоящая Украинка!!
Мыкола    21.02.2020, 09:55
Оценка:  +1
Мыкола
Пусть бы лучше Зеленский уволил нах тех дипломатов, которые препятствовали ее эвакуации, чтобы другие дипломаты знали как поступать в дальнейшем в подобных случаях !
Путин-Xyйло    21.02.2020, 09:43
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Осталось "объяснить" отсутствие коммуникации молодой власти с населением и результат этого в Стожарах.
fdbf    21.02.2020, 10:06
Оценка:  +1
fdbf
А что тут "объяснять" - постмайданное слабоумие.
Путин-Xyйло    21.02.2020, 09:41
Оценка:  -4
Путин-Xyйло
Нашел возможность зарисоваться! Ай-мАлАдЭц! В жизни всегда есть место хайпу!
Frenki-zol    21.02.2020, 10:13
Оценка:  +2
Frenki-zol
в отличии от педро, он не собрал пресухи и просто позвонил гражданке Украины!
korvin_ral    21.02.2020, 10:20
Оценка:  +6
korvin_ral
Так это же она запостила. Если бы не её пост, мы бы и не узнали.
Frenki-zol    21.02.2020, 10:27
Оценка:  +1
Frenki-zol
А если бы не Шарий, то так бы ее никто и не вспомнил.
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