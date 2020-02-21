Охрана Зеленского не пускала родных Небесной сотни к мемориалу

Появилось видео интересного поведения секьюрити президента.

Родных не пустили, пока у мемориала был Зеленский скриншот

Охрана президента Владимира Зеленского не пускала к мемориалу Небесной сотни родственников погибших на Майдане воинов, пока цветы к мемориалу возлагал глава государства.

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Об этом сообщил в Facebook политтехнолог Виктор Уколов, опубликовав соответствующее видео.

На ролике видно, как родные Небесной сотни подошли к рамкам металлодетекторов. Женщина с букетом красных гвоздик спросила, может ли она пройти. Затем представитель полиции диалога ответил, что он не против. Между тем, секьюрити президента отказали семьям Небесной Сотни и попросили задержаться на несколько минут.

Это очередное дно? Очередная грань, которую вы снова переступаете? - сказала женщина.

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Примерно через минуту сотрудники УГО пропустили родных к мемориалу. В то время Зеленский уже находился в безопасном месте.

К слову, родные погибших пошли к месту расстрелов и с сарказмом отметили, почему у них уже не хотят проверять личные вещи при прохождении через рамки.

Напомним, охрана ЗЕ не пускала воинов ВСУ к памятнику Героев Крут. Появилось скандальное видео из Дня Героев Крут.

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