Венедиктова считает, что выборы Зеленского - продолжение Революции Достоинства.

Исполняющая обязанности руководителя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что выборы президента Зеленского – это продолжение Революции достоинства. Об этом она рассказала в интервью изданию Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, что, в принципе, выборы президента Зеленского – это продолжение Революции достоинства, электоральная революция. Гражданское общество в Украине очень развито. Оно реально развивается быстрее, чем государственные институции. И то, что было в 2013-14 году – все это было изнутри" - рассказала Венедиктова.



Венедиктова подчеркнула, что является украинским националистом, несмотря на то, что она русскоязычная.



"Знаете, несмотря на то, что у меня фамилия Венедиктова, и я из Харькова, и сейчас мы с вами говорим на русском языке, несмотря на все это, я вообще-то страшный националист. А мы, украинцы, – вольный народ. И я же помню, почему люди в 2013-ом вышли на улицы. Да потому что было: "В этой стране работаем только я и мой сын!" Украинцы очень сильно были против этого. И принципиально вышли против. И сейчас у нас это – продолжается", - отметила Венедиктова.



Напомним, в ГБР заявили, что будут добиваться силового привода Порошенко на допрос.

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