"Не дайте место дьяволу": Реакция ПЦУ на столкновения в Новых Санжарах

Православная церковь Украины отреагировала на беспорядки, которые произошли в поселке Новые Санжары из-за прибытия эвакуированных из Уханя граждан Украины.

На фоне беспорядков и столкновений местных жителей с правоохранительными органами ПЦУ напомнили слова из Библии. В Православной церкви призвали быть терпимее друг к другу и “не давать место дьяволу“. Об этом написал заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря у себя в Facebook.

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“После всех вчерашних событий очень хочется еще раз напомнить наставление Писания, которое касается всех нас: Иакова 1:19-20: “Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией“.

Еф 4:25-27, 31-32: “Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет в гневе вашем; и не давайте места дьяволу“, - написал архиепископ.

Зоря добавил, что “всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас“.

Скриншот facebook.com/yevstr

Напомним, ранее церковь призывала жителей Новых Санжар к терпимости и милосердию.

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