“Найти миллионера”: Арахамия засветился на “Битве экстрасенсов”

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Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия засветился на шоу “Битва экстрасенсов”, на котором люли со сверхчеловеческими возможностями доказывают свою силу.

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Участие в шоу Арахамия принял в статусе гостя. Видео опубликовала победительница сезона Анна Арджеванидзе.

Условием испытания было найти среди представленных людей миллионера. Анна Арджеванидзе указала на Дэвида Брауна (Давида Арахамию). Экстрасенс заявила, что он - человек с большим сердцем.

А человек с большим сердцем, с миллионами - это Вы. А Вам воздается за то, что Вы помогаете кому-то. Я вижу Вашу помощь, - сказала тогда экстрасенс будущему главе “Слуги народа”.

Он ответил, что является создателем одного из самых масштабных волонтерских фондов в Украине.

Мы более 400 млн гривен собрали и помогли армии, семьям погибших. Действительно, прав экстрасенс. Если ты помог кому-то одному, а потом кто-то другой помог тебе, это какой-то закон Вселенной, - сказал Арахамия.

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Напомним, министр Бородянский сделал неожиданное заявление об экстрасенсах. Глава Минкульта в телеэфире сделал неожиданное заявление.

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