Протесты в Новых Санжарах: В МВД рассказали о панике и недоверии к властям

Артем Шевченко поделился своими впечатлениями о протестах в Новых Санжарах.

Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко рассказал о своих впечатлениях о вчерашних протестах в Новых Санжарах. Об этом Шевченко написал на своей странице в Facebook.

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"Впечатления сугубо субъективные:

Устойчивый перегар от подогретого алкоголем большого количества новосанжаровцев. В основном мужчин всех возрастов. В столице на различных протестах мы уже успели от такого отвыкнуть, хотя бывает. Днем было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змий, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти и как влиться в маленькую щель в душах, сердцах и глотках. И этот градус в промилле без сомнения добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям, которые уже два слова тяжело произносили вечером;

Всепобеждающий, алогичный страх, переросший в панику, которая овладела преимущественно женщинами. Хорошо, что детей не брали. Я не знаю как там было у тернополян и львовян (предполагаю, что так же), но у полтавчан, будто бы вылезли из подсознания потусторонние химеры еще гоголевского Вия и прочей нечисти помноженные на заморский характер неизвестной угрозы: раз оно из Китая - значит смерть по нам точно пришла, хоть святых уже выноси. Медицина здесь мировая бессильна, а наша и подавно. Ежедневные ТВ-новости об умерших и то немассово по сравнению со всем количеством больных далеко за тридевять земель - не думал, что потенциальная угроза, которую никто еще не почувствовал, может ТАК напугать; Читай также: Зоряна Скалецкая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая

Отсутствие у местных жителей до вчерашнего дня информационных поводов для такого массового информационного паломничества всех СМИ, включая мировые. Народ просто хайповал от самого факта того, что вдруг оказался в центре такого внимания. Пытался вспомнить, когда последний раз хоть что-то было интересное и привлекательное, или хотя бы нейтрально-информативное о Новых Санжарах на национальном уровне - абсолютно ничего не вспомнил. Но когда вечером на брифинге премьера увидел опытного фотографа Ефрема Лукацкого с Аssociated Press то услышал от него что-то вроде "это история сегодня номер один для всех мировых СМИ. ты не представляешь". Как стать провинциальному райцентру негативно всемирноизвестным за два дня без единого погибшего - это сюда;

Тотальное недоверие местных ко всему, что говорит кто-либо из власти. Система нелогичных контраргументов основывается на слухах, домыслах и на искаженной информации, например, "их возят уже по всей Украине - везде не пустили, чего мы пускать должны? А чего вы их по их домам не развезли или по вашим имениям, кончахзаспах-феофаниях-охматдетах?" В общем - нас власть хочет заразить. В западных областях, особенно на Львовщине, широкое распространение получил такой "аргумент", мол, мы за них не голосовали - теперь они хотят за это нас отравить и со свету сжить; Читай также: Гончарук: Эвакуированные из Уханя в безопасности

Отсутствие минимальной медицинской образованности и культуры профилактики. Это это когда Виктор Ляшко их спрашивает - вот вы кричите, что боитесь того вируса, а сколько из вас привиты от гриппа и ОРВИ, которыми болеют 5 млн. граждан ежегодно и умирают достаточно? Тишина - никто. Я не думаю, между прочим, если раньше объявили бы, что будут везти на обсервацию именно туда и почему именно, то народ после подобной истерии на западной Украине все бы понял и не протестовал бы. Предполагаю, что это время было бы использовано для раздувания большей паники включая массовым искусственным и проплаченным протестом;

Спокойствие, человечность, смелость и выносливость в общении с такими нашими соотечественниками, решительность и умение в очередной раз брать на себя ответственность в критической ситуации у Арсена Авакова. Горжусь, что работаю в его команде, которая в очередной раз доказала, что и раньше, и особенно теперь возглавляемое им МВД Украины является становым хребтом такой шаткой стабильности государства. Между прочим, он точно подметил, приведя чью-то такую меткую оценку: есть такой термин для подобных явлений - индуктивный психоз. У людей в таком состоянии уходят все сдерживатели: моральные, этические, социальные, интеллектуальные. Побеждает патологический страх, который индуцируется автоматически от человека к человеку. И этот психоз бывает, что охватывает целые города. Случаев много в истории. А потом люди не могут вспомнить, почему так вели себя. Поэтому

будем оставаться людьми"

Напомним, Православная церковь Украины отреагировала на беспорядки, которые произошли в поселке Новые Санжары из-за прибытия эвакуированных из Уханя граждан Украины.

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