Разумков о ситуации в Новых Санжарах: Дико было за этим наблюдать
Читай также: "Не дайте место дьяволу": Реакция ПЦУ на столкновения в Новых Санжарах
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию в Новых Санжарах, куда привезли украинцев из Уханя, который охватил смертельный коронавирус.
Об этом он заявил во время открытия очередного сессионного дня, передает Depo.ua.
Мне, как и большинству украинцев, дико было наблюдать за тем, что происходило с нашими гражданами, которые вернулись из Китая, - сказал Разумков.
Он отметил, что люди, которые вчера вернулись из Китая, являются абсолютно здоровыми. Поводов для паники совершенно нет.
Во-первых, они здоровы, и я надеюсь, что так будет и в течение 14 дней карантина. Однако, даже если бы кто-то был болен. Это наши граждане, - сказал он.
Читай также: "День необычных вещей и стыда": Аваков о протестах в Новых Санжарах
Он отметил, что государство должно заботиться о своих гражданах. Людям, которые вчера блокировали автобусы с возвращенными украинцами, Разумков посоветовал представить, что это их родные.
Не дай бог кому-то из тех, кто вчера блокировал их перемещения, чтобы там были близкие родственники. Но там мог быть каждый. Давайте оставаться людьми и поддерживать друг друга, - добавил он.
Разумков призвал услышать эту позицию каждому в Украине.
Напомним, в МВД рассказали о панике и недоверии к властям в Новых Санжарах. Артем Шевченко поделился своими впечатлениями о протестах в Новых Санжарах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.