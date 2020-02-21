Разумков о ситуации в Новых Санжарах: Дико было за этим наблюдать

Спикер прокомментировал ситуацию в Санжарах.

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию в Новых Санжарах, куда привезли украинцев из Уханя, который охватил смертельный коронавирус.

Об этом он заявил во время открытия очередного сессионного дня, передает Depo.ua.

Мне, как и большинству украинцев, дико было наблюдать за тем, что происходило с нашими гражданами, которые вернулись из Китая, - сказал Разумков.

Он отметил, что люди, которые вчера вернулись из Китая, являются абсолютно здоровыми. Поводов для паники совершенно нет.

Во-первых, они здоровы, и я надеюсь, что так будет и в течение 14 дней карантина. Однако, даже если бы кто-то был болен. Это наши граждане, - сказал он.

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Он отметил, что государство должно заботиться о своих гражданах. Людям, которые вчера блокировали автобусы с возвращенными украинцами, Разумков посоветовал представить, что это их родные.

Не дай бог кому-то из тех, кто вчера блокировал их перемещения, чтобы там были близкие родственники. Но там мог быть каждый. Давайте оставаться людьми и поддерживать друг друга, - добавил он.

Разумков призвал услышать эту позицию каждому в Украине.

Напомним, в МВД рассказали о панике и недоверии к властям в Новых Санжарах. Артем Шевченко поделился своими впечатлениями о протестах в Новых Санжарах.

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