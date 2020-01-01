Для спецрейса в Ухань "от добровольцев не было отбоя" – Геращенко

Замглавы МВД рассказал, как много людей хотело помочь с эвакуацией соотечественников из Китая.

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При отборе летчиков, бортпроводников и медиков для эвакуации украинцев из Уханя от добровольцев не было отбоя. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Мы поставили вопрос сотрудникам компании (авиакомпании SkyUp – ред.), кто хочет выполнить этот рейс. Как минимум 50% всех летчиков и бортпроводников вызвались. Они сказали, что это их работа и прямая обязанность. Таких добровольцев было в 5 раз больше, чем нужно было, чтобы совершить полет, — рассказал Геращенко.

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По словам замглавы МВД, аналогичная ситуация сложилась и при отборе врачей и полицейских для сопровождения эвакуации.

И в этом случае от добровольцев не было отбоя. Невзирая на то, что каждый, кто полетел спасать украинцев в КНР, должен провести 14 суток в карантине, не было никого, кто бы отказался от этой почетной и ответственной миссии, — отметил Геращенко.

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Геращенко также выразил уверенность, что абсолютное большинство украинцев поддерживают действия власти по эвакуации из Китая своих сограждан.

Не надо судить всех наших сограждан по отвратительным поступкам немногих наших спровоцированных и экзальтированных соотечественников! Господь им судья ... — добавил Геращенко.

Напомним, в городе Новые Санжары на Полтавщине, где разместили в карантине эвакуированных из Уханя украинцев, прошли массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и стычки с полицией. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

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