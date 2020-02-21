“Он делал все”: Мендель рассказала, как ЗЕ переживал протесты

Мендель рассказала, как президент пережил вчерашний день.

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Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель прокомментировала ситуацию с протестами в Новых Санжарах. Она отметила, что президент посвятил целый день эвакуированным украинцам.

Об этом она рассказала в эфире 1+1.

Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились, - сказала Мендель.

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Она также добавила, что к этой эвакуации Офис президента готовился несколько недель.

Также Мендель подчеркнула, что Зеленский в своем вчерашнем обращении вспомнил о политиках, которые “делили украинский на правильных и неправильных”.

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что все экстренные службы работали в усиленном режиме, правительство также коммуницировать на высшем уровне.

Он пытался сделать все, точнее он не старался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало и все службы сработали, - сказала Мендель.

Напомним, Мендель рассказала о “достойном Зеленском” на русском языке. Пост Мендель вызвал ажиотаж в сети.

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