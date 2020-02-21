Полиция отпустила задержанных митингующих в Новых Санжарах

На свободу вышли 23 демонстранта, один до сих пор находится под стражей.

Полиция отпустила 23 задержанных демонстрантов в поселке Новые Санжары. Один протестующий до сих пор находится под стражей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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Так, в полиции заявили, что все 24 лица, которые участвовали в беспорядках, идентифицированы и отпущены домой на период досудебного расследования. Один человек находится под стражей в отделении полиции.

Полиция Полтавской области сообщает, вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивные лица были изъяты из толпы и доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК, - сообщили правоохранители.

В полиции также сообщили, что правоохранители охраняют санаторий в усиленном порядке. Круглосуточно на патрулировании находятся 200 правоохранителей, как полицейских, так и Нацгвардейцев.

Скриншот facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию в Новых Санжарах, куда привезли украинцев из Уханя, который охватил смертельный коронавирус.

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