“Душ бьется током”: Эвакуированная украинка показала условия в санатории

Девушка рассказала, что условия содержания не самые лучшие.

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Эвакуированная из Уханя украинка Александра Волкова показала состояние санатория в Новых Санжарах, куда их поселили.

Видео условий проживания девушка опубликовала на своей странице в Instagam.

По словам девушки, душ в комнате бьется током, а входная дверь в ее комнату просто не закрывается.

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К слову, эвакуированные украинцы должны пробыть в санатории в Новых Санжарах 14 дней.

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Напомним, Мендель рассказала, как ЗЕ переживал протесты в Новых Санжарах. Пресс-секретарь президента рассказала, как президент пережил вчерашний день.

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