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“Душ бьется током”: Эвакуированная украинка показала условия в санатории

Комментариев: 8
Девушка рассказала, что условия содержания не самые лучшие.
МЦ "Новые Санжары"
МЦ "Новые Санжары"
pravda.com.ua

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Эвакуированная из Уханя украинка Александра Волкова показала состояние санатория в Новых Санжарах, куда их поселили.

Видео условий проживания девушка опубликовала на своей странице в Instagam.

По словам девушки, душ в комнате бьется током, а входная дверь в ее комнату просто не закрывается.

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К слову, эвакуированные украинцы должны пробыть в санатории в Новых Санжарах 14 дней.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика, 18+

Напомним, Мендель рассказала, как ЗЕ переживал протесты в Новых Санжарах. Пресс-секретарь президента рассказала, как президент пережил вчерашний день.

 

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Теги: Новые Санжары, условия, санаторий
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Комментариев (8)
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zveroboy111    21.02.2020, 13:04
Оценка:  +3
zveroboy111
То не душ, то кімната допитів.
zveroboy111    21.02.2020, 13:07
Оценка:  +3
zveroboy111
... або виконання смертних вироків. СРСР.
zveroboy111    21.02.2020, 13:08
Оценка:  +3
zveroboy111
В США лектричний стул, а в СРСР - лектричний душ.
fdbf    21.02.2020, 12:47
Оценка:  -2
fdbf
Санаторий строгого режима, ещё небойсь при союзе строился.
Gular    21.02.2020, 12:41
Оценка:  +6
Gular
Это вам уже не Китай
korvin_ral    21.02.2020, 12:51
Оценка:  -1
korvin_ral
Ну да, тут хоть вода есть.
tulchanin    21.02.2020, 13:34
Оценка:  -1
tulchanin
И электричество есть, поставляются совместно! Чтобы душ бодрил ! =))))
xapi3mat    21.02.2020, 12:34
Оценка:  +3
xapi3mat
затобизплатана!
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