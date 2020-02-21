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Нацсовет превентивно предупредил телеканалы перед 23 февраля

Комментариев: 1
Регулятор напомнил вещателям, чем по закону им грозит демонстрация материалов, прославляющих советскую или российскую армию.
Нацрада напомнила телеканалам о законе про декоммунизацию
Нацрада напомнила телеканалам о законе про декоммунизацию
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредил телерадиоорганизации о необходимости соблюдать законодательство при планировании эфиров 23 февраля – в бывший “день Советской армии“, который праздновали раньше в Украине до его отмены в 2014 году и празднуют сегодня в России. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Нацсовета.

Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренные Законом Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики“, - говорится в сообщении.

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В Нацсовете напомнили, что закон запрещает распространение и демонстрирование аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию Украины. Также действующим законодательством запрещена демонстрация телеканалами фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора.

Национальный совет обещает, что будет тщательно мониторить эфиры вещателей на предмет соблюдения ими этих законодательных требований и в случае выявления нарушений будет принимать предусмотренные законодательством меры.

Напомним, в Литве телеканалы решили заменить российские передачи украинскими. Как минимум два телеканала решили отказаться от российского контента в пользу украинского.

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Теги: Нацсовет, Нацрада, телеканал, декоммунизация
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Комментариев (1)
Frenki-zol    21.02.2020, 12:27
Оценка:  -1
Frenki-zol
лузеры! а настоящие мужчины будут праздновать и близких поздравлять!
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