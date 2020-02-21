В Украину не пустили пропагандистов из РФ, которые приехали читать лекции

Госпогранслужба не пустила на территорию Украины российских пропагандистов, которые должны были прочитать курс лекций в Киеве.

В аэропорту “Жуляны“ пограничники не пропустили в Украину российских специалистов в сфере журналистики, блоггерства и социальных коммуникаций, которые должны были прочитать курс лекций в Киеве. Им запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Так, сотрудники Госпогранслужбы, 20 февраля, не пустили гражданина России 1985 года рождения на территорию Украины. Он прилетел рейсом из Минска и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации - проводить тренинги и занятия.

Однако в ходе пограничного контроля было установлено, что прибывший лектор, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии ЛДПР в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны.

Лекции на эту тему он, кстати, читал в оккупированном Крыму в так называемом в молодежно-патриотическом лагере “Донузлав-2015“. Тогда организаторы - всероссийская организация “Боевое братство“ - высоко оценили работу тренера и наградили его медалью “Участник шествия “Бессмертный полк“ Кроме того, рейсом из Минска прилетел россиянин 1986 года рождения, который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. Он тоже незаконно посещал оккупированный Крым. И ему также запретили въезд в Украину на 3 года, - говорится в сообщении.

Кроме двух мужчин в Жулянах не пустили и гражданку РФ 1980 года рождения. Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, так как цель ее поездки и имеющиеся подтверждения не убедили пограничников. Также было установлено, она работает в интернет-ресурсе, который запрещен на территории Украины.

Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях - занятие такого содержания планировали выкладывать в Киеве российские специалисты в сфере журналистики, блоггерства, социальных коммуникаций, которых пограничники завернули в аэропорту Киев (Жуляны), - с такой целью эти люди хотели посетить территорию Украины, говорится в сообщении.

Напомним, ранее фанату СССР запретили въезд в Украину.

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