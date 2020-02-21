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В Полтаве вину за беспорядки в Новых Санжарах возложили на власть

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Областные власти считают ситуацию позорной и недопустимой, а ее причиной считают плохую коммуникацию центральной власти с регионами.
Жители Новых Санжар строили баррикады, жгли покрышки и бросали камни в автобусы с эвакуированными
Жители Новых Санжар строили баррикады, жгли покрышки и бросали камни в автобусы с эвакуированными
Артем Шевченко/Facebook

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Во вчерашних беспорядках в Новых Санжарах виновна плохая коммуникация властей страны и региона с населением Об этом заявил глава Полтавского областного совета Александр Беленький в пятницу, 21 февраля, во время внеочередной сессии Полтавского областного совета, передает УНИАН.

Беленький также назвал события в Новых Санжарах недопустимыми и позорными.

Это недопустимо. Однако в чем причина? Не было коммуникаций между властями страны и региона. Местные узнают обо всем не от руководителей региона, которые ничего не знали, а от спикеров МВД. А вы понимаете, что когда месяц с каждой розетки говорили о коронавирусе и люди не знали всю ситуацию, они считали, что вроде там есть больные из Китая, - заявил Беленький.

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Заместитель председателя Полтавского облсовета Анатолий Ханко также заявил, что за все в области отвечает председатель ОГА Олег Синегубов и обвинил его в том, что он якобы “проспал ситуацию“. В свою очередь Синегубов сказал, что уехал в Санжары как только узнал о ситуации.

Я утром вчера узнал о том, что к нам везут эвакуированных. И сразу выехал в Санжары, - заявил председатель ОГА.

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Часть депутатов в своих выступлениях осудила действия руководства страны в связи с тем, что чиновники якобы несвоевременно сообщили властям Полтавщины о приезде эвакуированных граждан.

Напомним, в городе Новые Санжары на Полтавщине, где разместили в карантине эвакуированных из Уханя украинцев, прошли массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и стычки с полицией. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

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Теги: протесты, Полтавская область, эвакуация, облсовет, Новые Санжары
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
fdbf    21.02.2020, 13:42
Оценка:  -4
fdbf
Не удивлюсь если нац.гвардейцев начнут преследовать так же как беркут. Эти стрелочники впитывают клевету с молоком матери.
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