В Полтаве вину за беспорядки в Новых Санжарах возложили на власть

Областные власти считают ситуацию позорной и недопустимой, а ее причиной считают плохую коммуникацию центральной власти с регионами.

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Во вчерашних беспорядках в Новых Санжарах виновна плохая коммуникация властей страны и региона с населением Об этом заявил глава Полтавского областного совета Александр Беленький в пятницу, 21 февраля, во время внеочередной сессии Полтавского областного совета, передает УНИАН.

Беленький также назвал события в Новых Санжарах недопустимыми и позорными.

Это недопустимо. Однако в чем причина? Не было коммуникаций между властями страны и региона. Местные узнают обо всем не от руководителей региона, которые ничего не знали, а от спикеров МВД. А вы понимаете, что когда месяц с каждой розетки говорили о коронавирусе и люди не знали всю ситуацию, они считали, что вроде там есть больные из Китая, - заявил Беленький.

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Заместитель председателя Полтавского облсовета Анатолий Ханко также заявил, что за все в области отвечает председатель ОГА Олег Синегубов и обвинил его в том, что он якобы “проспал ситуацию“. В свою очередь Синегубов сказал, что уехал в Санжары как только узнал о ситуации.

Я утром вчера узнал о том, что к нам везут эвакуированных. И сразу выехал в Санжары, - заявил председатель ОГА.

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Часть депутатов в своих выступлениях осудила действия руководства страны в связи с тем, что чиновники якобы несвоевременно сообщили властям Полтавщины о приезде эвакуированных граждан.