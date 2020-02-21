На Черкащине мужчина зарезал трех знакомых и бросил тела в колодец

Мужчина убил трех знакомых, и бросил тела двух из них в колодец, после чего рассказал о случившемся отцу.

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Во время застолья житель села Балаклея Черкасской области зарезал трех своих знакомых и сбросил тела двух из них в колодец. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает УНН, со ссылкой на правоохранителей.

Трагедия произошла вечером 20 февраля. Мужчина 1988 года рождения распивал алкоголь с тремя знакомыми (1977, 1966 и 1935 рождения). Между мужчинами возникла ссора. Тогда младший мужчина схватил нож и нанес трем собутыльникам смертельные ножевые ранения. После этого он сбросил тела двух убитых в колодец во дворе дома, где совершил убийство. Тело третьего убитого он положил прямо у колодца.

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После содеянного мужчина вернулся домой, где рассказал обо всем отцу, а тот сообщил правоохранителям.

В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства трагедии. Тела убитых направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемый задержан.

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