Родители президента до сих пор живут в том же доме, который не отличается от тысяч других.

Как сейчас выглядит двор, где вырос Владимир Зеленский: Появились фото

Как сейчас выглядит двор, где вырос Владимир Зеленский: Появились фото

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Двор дома, в котором вырос действующий президент Украины Владимир Зеленский, находится в неухоженном состоянии и в целом мало отличается от множества других дворов Кривого Рога. Фотографии дворика в его нынешнем состоянии опубликовало издание “Апостроф“.

Дом, в котором вырос нынешний Гарант Конституции, расположен в городе Кривой Рог по адресу улица Мыстецька, 13. Многоэтажка выглядит совершенно непримечательной, и напоминает типичный советский “муравейник“ с большим количеством этажей и квартир в нем.

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По снимкам хорошо видно, что двор действительно совершенно обыкновенный и явно нуждающийся в благоустройстве. На дверях в подъездах установлены домофоны, а на первом этаже работают магазины.

Рядом с многоэтажкой жители соорудили крытую беседку, которую украсили плакатами различной тематики и оборудовали минимальной мебелью – столом и скамейками для отдыха. Рядом с домом расположены гаражи.

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Неподалеку от этого двора находится школа №95, в которой когда-то учился Владимир Зеленский. Сейчас школа носит статус гимназии.

Издание отмечает, что родители действующего главы государства по-прежнему проживают в этом же самом доме в той же квартире.

Напомним, в Украине запретили фильм, в котором снялся Зеленский. В российском фильме 2012 года нынешний президент Украины сыграл одну из главных ролей.

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