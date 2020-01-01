Полицейские разоблачили юного одессита, который украл автомобиль марки "Nissan", а потом уснул в нем.

В Одессе 12-летний мальчик угнал авто и уснул в нем od.npu.gov.ua

Ночью, 21 февраля, 12-летний мальчик проник в автомобиль марки “Nissan“, завел его и поехал кататься по Одессе. Инцидент произошел около одного из домов на улице Святослава Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: В Одессе угонщик не смог завести авто и вызвал эвакуатор

Как сообщается, владелец машины оставил ключи в замке зажигания и забыл ее закрыть. Полицейские нашли автомобиль за пять кварталов от места происшествия. Как выяснилось, 12-летний подросток припарковал машину за гаражами и уснул в ней.

Парень не первый раз попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля, - отметил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

Так как подросток является несовершеннолетним, то ему не грозит уголовное наказание. Будет решаться вопрос о принятии в его отношении принудительных мер воспитательного характера.

Напомним, ранее на Киевщине подросток угнал грузовик, чтобы увидеть родителей.

Читай также: В Луцке у военного прокурора угнали авто

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.