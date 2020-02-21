“По указанию Кремля”: Гриценко отреагировал на приговор суда РФ

Политик заявил, что не считает себя “террористом”.

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Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал приговор суда РФ, который признал его виновным в призыве к теракту и приговорил к 6 годам тюрьмы.

Реакция Гриценко появилась на его аккаунте в Facebook.

Гриценко заявил, что “террористом” себя не считает, а этот приговор ничего общего со справедливостью и правом не имеет.

Московский суд признал меня “террористом” и вынес приговор: шесть лет пребывания в колонии, а после того лишение на три года права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, наверняка в российских ... То, что они по указанию Кремля вытворяют в своем “военном суде” - не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости, - заявил Гриценко.

Документ facebook.com/Анатолий Гриценко

Документ facebook.com/Анатолий Гриценко

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Напомним, экс-министра Гриценко приговорили к 6 годам тюрьмы в РФ. Анатолий Гриценко был осужден заочно.

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