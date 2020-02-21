В Крыму из-за санкций ЕС перестал работать сервис BlaBlaCar

Теперь сервис не позволяет размещать заявки с пунктом назначения или отправления в Крыму.

BlaBlaCar больше не поможет ездить в Крым, из Крыма и по Крыму facebook.com/BlaBlaCarUkraina

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Крупнейший международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал предоставлять свои услуги в оккупированном Россией Крыму. Причиной этого стали санкции Европейского союза, пишут российские СМИ.

Сообщается, что BlaBlaCar перестал предоставлять свои услуги еще несколько дней назад. Зайти на вэб-портал сервиса крымчане по-прежнему могут, но теперь если пункт назначения или точка отправления находится в Крыму, система отказывается размещать заявку.

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Для справки. Проект BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира и насчитывает около 70 млн пользователей по всему миру.

Напомним, США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, “нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения“.

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