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В Крыму из-за санкций ЕС перестал работать сервис BlaBlaCar

Комментариев: 2
Теперь сервис не позволяет размещать заявки с пунктом назначения или отправления в Крыму.
BlaBlaCar больше не поможет ездить в Крым, из Крыма и по Крыму
BlaBlaCar больше не поможет ездить в Крым, из Крыма и по Крыму
facebook.com/BlaBlaCarUkraina

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Крупнейший международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал предоставлять свои услуги в оккупированном Россией Крыму. Причиной этого стали санкции Европейского союза, пишут российские СМИ.

Сообщается, что BlaBlaCar перестал предоставлять свои услуги еще несколько дней назад. Зайти на вэб-портал сервиса крымчане по-прежнему могут, но теперь если пункт назначения или точка отправления находится в Крыму, система отказывается размещать заявку.

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Для справки. Проект BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира и насчитывает около 70 млн пользователей по всему миру.

Напомним, США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, “нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения“.

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Теги: Крым, Россия, санкции, Евросоюз, BlaBlaCar
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Комментариев (2)
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sjsdsa    21.02.2020, 15:22
Оценка:  -3
sjsdsa
Ну всё, теперь Крым точно вернут ))
Frenki-zol    21.02.2020, 15:11
Оценка:  -4
Frenki-zol
какая трагедия)))))
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