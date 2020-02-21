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Скалецкая экстренно покинула Новые Санжары: названа причина

Комментариев: 0
Глава Минздрава вернулась в Киев.
Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая
facebook.com/zoryana.chernenko

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула санаторий “Новые Санжары”, куда привезли эвакуированных украинцев из Китая.

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Об этом передает 24 канал, ссылаясь на пресс-службу Кабмина.

Сообщается, что сегодня, 21 февраля, глава Минздрава Зоряна Скалецкая не останется в санатории “Новые Санжары”. Отмечается, что министр примет участие в брифинге, который назначен на 15:00.

Министр сейчас выехала. Вчера (20 февраля) она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться, - сообщил начальник Медцентра в поселке Александр Блинов.

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Напомним, Зоряна Скалецкая добровольно осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая. Она отметила, что эвакуация была тщательно подготовлена, а в месте обязательной обсервации созданы безопасные условия, с учетом всех стандартов ВООЗ и практики стран, которые также осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

 

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Теги: Новые Санжары, Скалецкая, санаторий, коронавирус
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    21.02.2020, 15:40
Оценка:  +1
WTF2wtf
А вот это уже цирк ... нахрен тогда вообще говорила, что останется там?
WTF2wtf    21.02.2020, 15:41
Оценка:  +1
WTF2wtf
Любой брифинг могла проводить удаленно, из того санатория
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