Скалецкая рассказала, как устроилась в Новых Санжарах

Глава Минздрава показала фото из санатория.

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Глава Минздрава Зоряна Скалецкая, которая вчера добровольно согласилась поселиться в санаторий в Новых Санжарах вместе в эвакуированными украинцами, рассказала об условиях содержания.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение, - написала министр.

Кроме того, глава Минздрава отметила, что вчера с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяла условия размещения людей в “Новых Санжарах”, обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных и безопасности норм.

Сегодня Скалецкую поместили в зону обсервации. Кроме того, она уже пообщалась с экипажем, который привел борт с украинцами из Китая.

В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания, - отметила Скалецкая.

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Она пообещала информировать об обстановке в санатории.

Напомним, сегодня СМИ писали, что Скалецкая экстренно покинула Новые Санжары. Глава Минздрава вернулась в Киев.

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