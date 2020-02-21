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Скалецкая рассказала, как устроилась в Новых Санжарах

Комментариев: 6
Глава Минздрава показала фото из санатория.
Зоряна Скалецкая
Зоряна Скалецкая
facebook.com/zoryana.chernenko

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Глава Минздрава Зоряна Скалецкая, которая вчера добровольно согласилась поселиться в санаторий в Новых Санжарах вместе в эвакуированными украинцами, рассказала об условиях содержания.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение, - написала министр.

Кроме того, глава Минздрава отметила, что вчера с представителями всех вовлеченных министерств и ведомств проверяла условия размещения людей в “Новых Санжарах”, обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных и безопасности норм.

Сегодня Скалецкую поместили в зону обсервации. Кроме того, она уже пообщалась с экипажем, который привел борт с украинцами из Китая.

В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания, - отметила Скалецкая.

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Она пообещала информировать об обстановке в санатории.

Напомним, сегодня СМИ писали, что Скалецкая экстренно покинула Новые Санжары. Глава Минздрава вернулась в Киев.

 

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Теги: Скалецкая, Новые Санжары, карантин, коронавирус
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Комментариев (6)
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Сливной-Бачок    21.02.2020, 16:48
Оценка:  -2
Сливной-Бачок
Вот так Слуги и воруют и обманывают Украинцев уже полгода
МаксимУм    21.02.2020, 16:52
Оценка:  -1
МаксимУм
Слуга порошенко - против слуги народа?
Сливной-Бачок    21.02.2020, 17:02
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Ты даже не Слуга, Ты Зомби Путлера
Сливной-Бачок    21.02.2020, 16:48
Оценка:  -1
Сливной-Бачок
Вот так Слуги и воруют и обманывают Украинцев уже полгода
Сливной-Бачок    21.02.2020, 16:44
Оценка:  -2
Сливной-Бачок
Она обещала жить там две недели, уепала сразу же после нескольких часов.
Сливной-Бачок    21.02.2020, 16:43
Оценка:  -2
Сливной-Бачок
Она же уже сибалась. Это было всё сделано для Пиара.
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