ООН раскритиковала массовые беспорядки в Новых Санжарах

Организация Объединенных Наций осудила вчерашние события, которые произошли в поселке Новые Санжары.

В Организации Объединенных Наций подвергли критике события в Новых Санжарах 20 февраля, где местные жители устроили массовые беспорядки, жгли костры и бросались камнями в автобусы с эвакуированными из Уханя украинскими гражданами. В ООН также призвали украинские власти обеспечить безопасность всех тех, кого коснулась данная ситуация. Об этом говорится в заявлении ООН на официальной странице в Facebook.

Читай также: Зеленский о ситуации в Новых Санжарах: Мы - Европа эпохи Средневековья

“Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасного возвращения в Украину“, - говорится в сообщении.

В ООН также заявили, что осуждают любые проявления насилия в отношении граждан прибывших на Родину из охваченного эпидемией Уханя и призвали власти Украины обеспечить безопасность тех, кого данная ситуация коснулась напрямую. В организации добавили, что поддерживают меры украинского правительства по усилению готовности и реагированию на вспышку коронавируса.

В нашем раздробленном и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, которая дает странам возможность работать вместе ради общего дела. В прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы, - говорят в ООН.

Скриншот facebook.com/UnitedNationsUkraine

Напомним, ранее в Полтаве вину за беспорядки в Новых Санжарах возложили на власть.

Читай также: Переселенцы Донбасса привезли продукты в санаторий “Новые Санжары“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.