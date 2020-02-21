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ООН раскритиковала массовые беспорядки в Новых Санжарах

Комментариев: 2
Организация Объединенных Наций осудила вчерашние события, которые произошли в поселке Новые Санжары.
Беспорядки в Новых Санжарах
Беспорядки в Новых Санжарах
facebook.com/Артем Шевченко

В Организации Объединенных Наций подвергли критике события в Новых Санжарах 20 февраля, где местные жители устроили массовые беспорядки, жгли костры и бросались камнями в автобусы с эвакуированными из Уханя украинскими гражданами. В ООН также призвали украинские власти обеспечить безопасность всех тех, кого коснулась данная ситуация. Об этом говорится в заявлении ООН на официальной странице в Facebook

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“Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасного возвращения в Украину“, - говорится в сообщении.

В ООН также заявили, что осуждают любые проявления насилия в отношении граждан прибывших на Родину из охваченного эпидемией Уханя и призвали власти Украины обеспечить безопасность тех, кого данная ситуация коснулась напрямую. В организации добавили, что поддерживают меры украинского правительства по усилению готовности и реагированию на вспышку коронавируса.

В нашем раздробленном и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, которая дает странам возможность работать вместе ради общего дела. В прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы, - говорят в ООН.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/UnitedNationsUkraine

Напомним, ранее в Полтаве вину за беспорядки в Новых Санжарах возложили на власть

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Теги: ООН, Беспорядки, Критика, Новые Санжары
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Комментариев (2)
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ptt_fever    21.02.2020, 16:42
Оценка:  -2
ptt_fever
Украина официально утратила статус цивилизованной страны. Ну это понятно, не понятно почему Гончарук сваливает все на руку Кремля и что это часть гибридной войны что происходит с этими беспорядками .
sjsdsa    21.02.2020, 16:32
Оценка:  -2
sjsdsa
Осуждай, не Осуждай, наказание всё равно никто не понесёт, могли бы уже привыкнуть. Хотя до этого европа восхищалась нашими реформами.
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