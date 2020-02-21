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В основном молодежь: Кем являются эвакуированные из Уханя

Комментариев: 2
Журналисты собрали доступную информацию о том, кого же вчера поселили в санаторий на окраине Новых Санжар.
В основном молодежь: Кем являются эвакуированные из Уханя
EPA/UPG

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Эвакуация украинцев из Уханя и последующее поселение их в Новых Санжарах обернулись громким скандалом без преувеличения международного масштаба. Домой вернулись 45 украинцев. Издание “Страна“ выяснило, чем в Китае занимались наши сограждане, невольно ставшие причиной одной из самых позорных страниц новейшей украинской истории.

Судя по публикациям в Инстаграме, как минимум несколько человек из тех, кто вернулся из Уханя, являются профессиональными танцорами, работавшими в Китае. Причем 17 человек - из одного танцевального коллектива – студии танцев Fashion Pa Ballet из Кривого Рога. Об этом рассказал директор студии Владимир Богданов.

У Ольги Новик в профиле сказано “Живу в Украине, танцовщица, работаю в Китае, Ухань“.

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Парень, который представляется как Славик, также жил в Ухане. В его Инстаграм много танцевальных видео из Китая. Теперь он в Новых Санжарах.

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Из сферы хореографии - блогерша Анастасия Коломиец.

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Из Уханя в Украину также вернулся Михаил Ефимов – танцевальный инструктор из Харькова. Он специализируется на латинских танцах. В прошлом был программистом.

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Также из танцевальной сферы – Алена Ермак, 22-летняя Юлия Терешкина, девушка Валерия.

Встречаются среди украинцев, увезенных из Китая, и фотомодели. К примеру, 23-летняя жительница Закарпатья Александра Волкова, которая опубликовала видео из санатория в Санжарах.

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Нетрудно заметить, что среди вернувшихся из Китая много молодежи, работающих в сфере публичных мероприятий. Это, вероятно, могло стать одной из причин их решения об эвакуации: работы для танцоров в Ухане сейчас нет. А переехать в другой город невозможно: Ухань на осадном положении. Поэтому, вероятно, ребята решили пока вернуться домой.

Напомним, вчера в городе Новые Санжары на Полтавщине эвакуированных из Уханя украинцев поселили в ведомственном санатории МВД. Вернувшихся из центра эпидемии сограждан местные жители встретили массовыми акциями протеста, переросшими в беспорядки и стычки с полицией. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

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Теги: Новые Санжары, эвакуация, Ухань, Китай
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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    21.02.2020, 17:11
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Они все или танцевальщицы ( стриптизерши ) , или хореографы ( пи.дары ), или фотомодели ( проститутки )
Сливной-Бачок    21.02.2020, 17:09
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Так это же проститутки и пида.ры, как и вся власть Слуг.
Позор.
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