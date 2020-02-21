Половина детей в Санжарах не пришли в школу

Администрация школы намерена в понеделеьник провести с родителями разъяснительную работу.

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Почти половина учащихся из поселка Новые Санжары в пятницу, 21 февраля, не пришли в школу. Об этом сообщает местное издание KoloNews, с ссылкой на директора Новосанжарской школы Николая Решетило.

Отмечается, что в поселке всего одна школа, в ней учатся 900 детей, однако в пятницу 400 из них не явились на занятия.

Сегодня из 900 школьников на учебу не пришли почти 400. На такую посещаемость повлияла ситуация, которая была в Новых Санжарах вчера. Но мы работаем в штатном режиме. Я обязал учителей по телефону известить родителей, что безопасности детей ничего не угрожает, – рассказал директор.

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Он также сообщил, что в понедельник, 24 февраля, в школе проведут общешкольные родительские собрания, чтобы еще раз убедить, что ситуация под контролем, а безопасности детей ничего не угрожает.

Тем временем, местные жители сегодня рассказали журналистам о том, что не знали, что к ним везут здоровых людей и во всем винили власть страны, которая ни о чем их не предупредила. При этом жители подчеркивали, что не против эвакуированных людей, но им не понравилась организация всего процесса.

Если бы нам сказали, что они действительно едут сюда не больные. У меня ребенок, я тоже переживаю. У нас город маленький, если мы заболеем, то ребенка за свою зарплату я не спасу. Местных жителей не предупредили, может чиновники знали заранее, но просто можно было как-то сказать, как-то объявить это, - отметила жительница поселка.

Другая жительница рассказала, что сожалеет о тех людях, которые бросали камни в автобус с детьми.

Напомним, вчера в городе Новые Санжары на Полтавщине эвакуированных из Уханя украинцев поселили в ведомственном санатории МВД. Вернувшихся из центра эпидемии сограждан местные жители встретили массовыми акциями протеста, переросшими в беспорядки и стычки с полицией. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

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